реши задачу. вычисли и запиши ответ. БРАТУ И СЕСТРЕ ВМЕСТЕ 19 ЛЕТ.БРАТ СТАРШЕ СЕСТРЫ НА 5 ЛЕТ. СКОЛЬКО ЛЕТ КАЖДОМУ?
Математика
реши задачу. вычисли и запиши ответ. БРАТУ И СЕСТРЕ ВМЕСТЕ 19 ЛЕТ.БРАТ СТАРШЕ СЕСТРЫ НА 5 ЛЕТ. СКОЛЬКО ЛЕТ КАЖДОМУ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сперва узнаем сколько лет сестре. Для этого нужно вычесть разницу сетры и брата 19-5=14 Теперь получившиеся число делим на два, это и будет возраст сестры 14:2=7 - лет сестре Соответственно брату: 7+5 =12
Гость:
х-лет сестре х+5 л брату всего 19 лет х+х+5=19 2х=14 х=7-лет сестре х+5=7+5=12 лет брату или без иксов 19-5=14 14:2=7-сестре 7+5=12 -брату
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