реши задачу. вычисли и запиши ответ. БРАТУ И СЕСТРЕ ВМЕСТЕ 19 ЛЕТ.БРАТ СТАРШЕ СЕСТРЫ НА 5 ЛЕТ. СКОЛЬКО ЛЕТ КАЖДОМУ?

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Сперва узнаем сколько лет сестре. Для этого нужно вычесть разницу сетры и брата 19-5=14 Теперь получившиеся число делим на два, это и будет возраст сестры 14:2=7 - лет сестре Соответственно брату: 7+5 =12