чему равно число, если 2/3 этого числа равно 60?
Математика
чему равно число, если 2/3 этого числа равно 60?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60:2*3=90-задуманное число
Гость:
2/3х=60 х=60:2/3 х=60/1*3/2 х=90 очень нужны пункты ;) ибо я - банкрот
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