Площадь двух полей,засеянных пшеницей,равна 100 га.Урожжайность первого поля составила 12 ц с гектара,а урожайность второго 10 ц с гектара.Со второго поля собрли урожая на 18,8 т меньше ,чем с первого.Какова площадь первого поля?

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1 т=10 ц ⇒ 18,8 т=188 ц Предположим, что площадь первого поля - х га, тогда площадь второго поля - (100-х) га. Из условия задачи известно, что с первого поля собрали 12х ц урожая, а со второго 10(100-х) или (1 000-10х) ц урожая. Также известно, что с первого поля собрали на 12х-(1 000-10х) больше, чем со второго, что соответствует 188 ц. согласно этим данным составим и решим уравнение: 12х-(1 000-10х)=188 12х-1 000+10х=188 22х-1 000=188 22=188+1 000 22х=1 188 х=1 188:22 х=54 (га) Ответ: 54 га площадь первого поля.