advantages and disadvantages of modern gadgets.

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advantages and disadvantages of modern gadgets.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
преимущества и недостатки современных приспособлений.
Гость:
преимущества и недостатки современныхгаджетов.
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