как правильно пишется слово безинтересный или безынтересный?
Русский язык
как правильно пишется слово безинтересный или безынтересный?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пишется правильно безынтересный- после приставки перед звонким согласн И меняется на Ы
Гость:
Правильно пишется безынтересный
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