Объясните значение слов и выражений ратные люди тушинцы острожки засеки

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Ратные люди или же служилые люди — в России XIV—XVIII веков общее название лиц, обязанных нести военную или административную службу в пользу государства. Тушинцы т.е люди из Тушинского лагеря — лагерь который разбил Лжедмитрий II — у села Тушино, существовавший с июня 1608 по март 1610 года; являлся столицей Лжедмитрия, который от него получил наименование «Тушинского вора». Острожка-обработка поверхностей деревянных элементов путём последовательного снятия тонких слоев стружки. Засека — оборонительное сооружение из деревьев средних и более размеров, поваленных рядами или крест-накрест вершинами в сторону противника. Ветви деревьев засекались в острые колы.