Из пункта А в пункт Б выехала грузовая машина.Одновременно с ней из пункта Б в пункт А выехала легковая.Через 2часа грузовая встретилась с легковой,и еще через 3 часа прибыла в пункт Б.Сколько времени в пути была легковая машин...

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Пусть х км/ч - скорость грузовой машины, а у км/ч - скорость легковой машины, тогда 2х км - путь грузовой машины, пройденный до встречи 2у км - путь легковой машины, пройденный до встречи По условию, грузовая машина проехала весть путь от А до Б за 5 часов, значит от места встречи с легковой до пункта Б она ехала 5-2=3 часа, Составим схему: 2х км 3х км грузовая А____________________Т________________________Б 2у км легковая Из данной схемы видно, что 3х = 2у, отсюда х = 2у/3 т.е. скорость грузовой машины составила 2/3 от скорости легковой машины. Получаем (согласно схеме движения): 2х+3х = 5х = 5*(2у/3) = 10у/3 (км) - расстояние от А до Б, Т.к. у км/ч - скорость легковой машины, то [latex] \frac{10}{3}=3 \frac{1}{3} [/latex] (ч) = 3 ч 20 мин - время в пути легкового автомобиля