Ответьте на вопрос по биологии!!!развёрнуто!!! Человек давно использует различные виды мыла.А в последнее время широкое примение нашли синтетические моющие средства.Какая группа веществ наносит больший ущерб окружающей среде и ...
Биология
Ответьте на вопрос по биологии!!!развёрнуто!!! Человек давно использует различные виды мыла.А в последнее время широкое примение нашли синтетические моющие средства.Какая группа веществ наносит больший ущерб окружающей среде и почему?!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большой ущерб окружающей среде наносят углеродные соединения.Поскольку они разрушают живую оболочку Земли.
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