Ответьте на вопрос по биологии!!!развёрнуто!!! Человек давно использует различные виды мыла.А в последнее время широкое примение нашли синтетические моющие средства.Какая группа веществ наносит больший ущерб окружающей среде и ...

Биология
Ответьте на вопрос по биологии!!!развёрнуто!!! Человек давно использует различные виды мыла.А в последнее время широкое примение нашли синтетические моющие средства.Какая группа веществ наносит больший ущерб окружающей среде и почему?!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большой ущерб окружающей среде наносят углеродные соединения.Поскольку они разрушают живую оболочку Земли.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
используя знаки арифметических действий, если надо скобки, запишите числа от 1 до 10 с помощью четырёх троек
Ответить
Физика
Найти давление 1 литра неона если его масса 45 т а температура 0 градусов по цельсию
Ответить
Математика
Чашка и блюдце стоят 250 р а 4 ч и 3 бл стоят 887 р сколько стоят чашка и блюдце в  отдельности  
Ответить
Литература
нужно придумать фантастическую историю 1-2 страницы нужно срочно
Ответить
Математика
в магазине было 25 кг лимонов с ящиком когда продали половину  осталось 15 кг найди массу ящика
Ответить