Ответьте на вопрос по биологии!!!развёрнуто!!! Человек давно использует различные виды мыла.А в последнее время широкое примение нашли синтетические моющие средства.Какая группа веществ наносит больший ущерб окружающей среде и ...

Биология

Ответьте на вопрос по биологии!!!развёрнуто!!! Человек давно использует различные виды мыла.А в последнее время широкое примение нашли синтетические моющие средства.Какая группа веществ наносит больший ущерб окружающей среде и почему?!

Автор: Гость