в магазине было 25 кг лимонов с ящиком когда продали половину осталось 15 кг найди массу ящика
Математика
в магазине было 25 кг лимонов с ящиком когда продали половину осталось 15 кг найди массу ящика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - масса половины лимонов у - масса ящика х+х+у=25 х+у=15 х+15=25 х=10кг - масса половины лимонов 15-10=5кг - масса ящика
Гость:
способ подбора. сколько нужно взять,чтобы при делении получилось 15? 5+25=30:2=15 масса ящика 5кг
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