Мне нужнен ПЛАН Действия 3 (комедии Ревизор Гоголя)

Гость: Гость:

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ Комната в доме городничего ЯВЛЕНИЕ I Жена и дочь городничего ждут у окна новостей. Наконец в конце улицы показывается Добчинский. ЯВЛЕНИЕ II Добчинский отдает записку, оправдывается за медлительность. А что ревизор настоящий, то “я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем”. Сбивчиво рассказывает о событиях. Анна Андреевна делает хозяйственные распоряжения, велит приготовить комнату для гостя. ЯВЛЕНИЕ III Дочь и мать обсуждают, какие туалеты надеть к приезду гостя. Явно просматривается соперничество между ними. ЯВЛЕНИЕ IV Осип вместе со слугой городничего Мишкой тащит вещи Хлестакова и узнает от него, что барин-то его — генерал. Просит чего-нибудь поесть. ЯВЛЕНИЕ V После обильного завтрака из больницы выходят Хлестаков и городничий в окружении чиновников. Хлестаков очень доволен всем. Вроде там было мало больных... Выздоровели, что ли, все? На что ему отвечают, что осталось человек десять, не больше. “Все как мухи выздоравливают”, — хвастается Земляника. Хлестаков интересуется, нет ли в городе каких развлечений, где можно было бы, например, поиграть в карты? Городничий всячески отнекивается, но по жестам его подчиненных ясно, что в карты он играет. ЯВЛЕНИЕ VI Городничий представляет Хлестакову жену и дочь. Тот, любезничая с Анной Андреевной, старается повысить себе цену: “Вы, может, думаете, что я только переписываю; нет начальник отделения со мной на дружеской ноге”. Его хотели коллежским асессором сделать, да, думает он, зачем? Приглашает всех садиться. “Я не люблю церемонии”. Он сам даже старается всегда проскользнуть незаметно, да не получается. Его один раз за главнокомандующего приняли. С Пушкиным на дружеской ноге. Да и сам сочиняет и в журналы помещает. У него много сочинений: “Женитьба Фигаро”, “Норма”... “Юрий Милославский”, например, его сочинение, робкое возражение Марьи Антоновны, что автор — Загоскин, пресекается маменькой. У Хлестакова первый дом в Петербурге. Он дает балы и приемы, так на стол подают, к примеру, арбуз в семьсот рублей. А в вист с ним играют министр иностранных дел, французский посланник, английский и немецкий посланники. Ему даже на пакетах пишут “Ваше превосходительство”. Раз даже управлял департаментом. И тридцать пять тысяч курьеров с просьбами! “Меня завтра же произведут сейчас в фельд-марш...” — Это были последние слова, вышедшие из уст Хлестакова, перед тем как его с почтением укладывают спать. ЯВЛЕНИЕ VII Оставшиеся чиновники в восхищении. Бобчннский предполагает, уж не генерал ли гость, а по мнению Добчинского, он, может быть, генералиссимус. Оба они уходят, а оставшийся Земляника говорит Луке Лукичу, что ему что-то страшно, отчего — сам не знает. ЯВЛЕНИЕ VIII Мать и дочь обсуждают, каков, на их взгляд, мужчина Хлестаков. Соперничество. Каждая уверена, что именно на нее он смотрел по-особенному. ЯВЛЕНИЕ IX Городничий в страхе и переживаниях. Жена же, напротив, уверена в силе своего женского обаяния. ЯВЛЕНИЕ X Городничий, жена и дочь кидаются к вышедшему из комнаты Осипу с расспросами о барине — городничий о своем, женщины — о своем. Городничий щедро одаряет Осипа, Анна Андреевна обещает тоже, коли зайдет. По словам Осипа, “у барина бывают и графы... чин обыкновенно какой... порядок любит... больше всего любит, чтобы его приняли хорошо”. ЯВЛЕНИЕ XI Городничий выставляет на крыльце квартальных — Держиморду и Сви-стунова, чтобы не пропускали к ревизору просителей.