Достаточно ли 50 мл соляной кислоты с массовой долей растворённого хлороводорода равной 15 % для полного взаимодействия с 20 г железа?Ответ подтвердите расчётом.

Химия
Достаточно ли 50 мл соляной кислоты с массовой долей растворённого хлороводорода равной 15 % для полного взаимодействия с 20 г железа?Ответ подтвердите расчётом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
примем плотность р-ра соляной кислоты=1, тогда масса р-ра = 50г, m(НСІ)=50*0,15=7,5 г  или 7,5/36,5= 0,2 моль ню(Fe)=20/56=0,36 моль 0,36  0,2 Fe+2HCl=FeCl2+H2 1     2 исходя из коэфициентов, 50 мл соляной кислоты с массовой долей растворённого хлороводорода равной 15 % для полного взаимодействия с 20 г железа достаточно  
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