на двух компакт дисках записано 78 песен. сколько песен на каждом диске, если на первом их в 2 раза меньше, чем на втором?

Математика
на двух компакт дисках записано 78 песен. сколько песен на каждом диске, если на первом их в 2 раза меньше, чем на втором?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на первом диске пусть будет х песен, а на втором диске тогда 2х (в два раза больше) всего на двух дисках 78 песен. составим и решим уравнение: 2х+х=78 3х=78 х=78/3 х=26 за х мы брали число песен на первом диске, значет на первом диске 26 песен. 2*26=52 на втором диске 52 песни. ответ: на первом диске 26 песен , а на втором диске 52 песни.
Гость:
Предположим, что на первом компакт-диске х песен, тогда на втором компакт-диске 2х песен, также из условия задачи известно, что на двух компакт-дисках записано 78 песен согласно этим данным составим и решим уравнение: х+2х=78 3х=78 х=78:3 х=26 (п.) - записано на I компакт-диске. 2x=2·26=52 (п.) - записано на II компакт-диске. Ответ: 26 песен записано на первом компакт-диске и 52 песни - на втором компакт-диске. Проверка: 26+52=78 (п.) - всего.
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