на двух компакт дисках записано 78 песен. сколько песен на каждом диске, если на первом их в 2 раза меньше, чем на втором?

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на первом диске пусть будет х песен, а на втором диске тогда 2х (в два раза больше) всего на двух дисках 78 песен. составим и решим уравнение: 2х+х=78 3х=78 х=78/3 х=26 за х мы брали число песен на первом диске, значет на первом диске 26 песен. 2*26=52 на втором диске 52 песни. ответ: на первом диске 26 песен , а на втором диске 52 песни.