Под колоколом воздушного насоса находится сосуд,закупоренный пробкой.Почему при интенсивном выкачивании воздуха из под колокола пробка может вылететь??
Физика
Под колоколом воздушного насоса находится сосуд,закупоренный пробкой.Почему при интенсивном выкачивании воздуха из под колокола пробка может вылететь??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При уменьшении давления при откачивании воздуха из под колокола,давление внутри сосуда остаётся тем же,но становится большим, чем под колоколом.Большее, чем под колоколом давление воздуха приводит к выталкиванию пробки.
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