какова скорость звука и скорость света?

Українська література
какова скорость звука и скорость света?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
skorosti zvuka v vozduxe 332m\c ;v vode 1485m/c;svetaa v vakkume 300000000m/c
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