Из 40 изделий, выпускаемых фабрикой, 15 изделий новой модели. Сколько процентов выпускаемых изделий составляют изделия новой модели?

Математика
Из 40 изделий, выпускаемых фабрикой, 15 изделий новой модели. Сколько процентов выпускаемых изделий составляют изделия новой модели?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15/40=3/8=0,375=37,5% Ответ:37,5 процентов выпускаемых изделий составляют изделия новой модели
Гость:
40 -100%                                                                                                                    15 -х%                                                                                            х=100х15/40=37,5%
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