Физиологический раствор вводят в организм человека при большой потере крови. Какое основное вещество входит в состав этого раствора? Придумайте цепочку химических превращений с этим веществом, распишите все представленные реакц...

Химия
Физиологический раствор вводят в организм человека при большой потере крови. Какое основное вещество входит в состав этого раствора? Придумайте цепочку химических превращений с этим веществом, распишите все представленные реакции и укажите, при каких условиях они могут протекать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
физраствор - р-р хлорида натрия NaCl Na=NaOH=NaCl=NaNO3 2Na+2H2O=2NaOH+H2 NaOH+HCl=NaCl+H2O NaCl+AgNO3=NaNO3+AgCl все реакции протекают при н.у. В 1 выделяется газ, в 3 - образуется осадок
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