Физиологический раствор вводят в организм человека при большой потере крови. Какое основное вещество входит в состав этого раствора? Придумайте цепочку химических превращений с этим веществом, распишите все представленные реакц...

Химия

Физиологический раствор вводят в организм человека при большой потере крови. Какое основное вещество входит в состав этого раствора? Придумайте цепочку химических превращений с этим веществом, распишите все представленные реакции и укажите, при каких условиях они могут протекать.

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