Половые железы рыб -непарные семенники и яичники? Да или нет
Биология
Половые железы рыб -непарные семенники и яичники? Да или нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НЕТ. Половые железы рыб -НЕ непарные семенники и яичники
Гость:
рыбы раздельнополые. у самок мешковидный яичник, а у самцов парные семенники))) это точно))
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