Сахар составляет три пятых вишневого варенья, а остальную часть - вишня. Вишни в варенье на 2 кг меньше, чем сахара. Какова масса варенья?
Математика
Сахар составляет три пятых вишневого варенья, а остальную часть - вишня. Вишни в варенье на 2 кг меньше, чем сахара. Какова масса варенья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-3/5=2/5 3х/5-2х/5=2 3х-2х=10 х=10кг - масса варенья
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