Сахар составляет три пятых вишневого варенья, а остальную часть - вишня. Вишни в варенье на 2 кг меньше, чем сахара. Какова масса варенья?

Математика

Сахар составляет три пятых вишневого варенья, а остальную часть - вишня. Вишни в варенье на 2 кг меньше, чем сахара. Какова масса варенья?

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