Запишите основное уравнение МКТ газа через среднюю энергию газа
Физика
Запишите основное уравнение МКТ газа через среднюю энергию газа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
PV=2/3 [latex]E_k[/latex]=vRT отсюда [latex]E_k[/latex] = 2/3 RT
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Почему заблудившийся в лесу путник обычно уклоняется влево? Объясните это с анатомической и физиологической точки зрения.
Алгебра
теплоход за 2 часа прошел 30 км по озеру и 12 км по течению реки.найти скорость по озеру если скорость течения=4км в час