Почему заблудившийся в лесу путник обычно уклоняется влево? Объясните это с анатомической и физиологической точки зрения.
Биология
Почему заблудившийся в лесу путник обычно уклоняется влево? Объясните это с анатомической и физиологической точки зрения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замечено, что заблудившийся путник обычно уклоняется влево. Однако у людей, лучше владеющих левой рукой (левшей), наблюдается обратное – он “кружит вправо”. Дайте объяснение этому явлению. Ответ: У левши левые рука и нога развиты сильнее, а у правши – правая. В данном случае левая рука левши непроизвольно отталкивается при ходьбе сильнее, и он откланяется от прямого пути вправо, а правша, соответственно, будет уклоняться влево.
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