точка О-точка пересечения медиан правильного треугольника ABC. OM перпендикулярна(ABC) и OM=корень из3 дм.,АВ=2 корня из 3дм. Найдите площадь треугольника АМС?? помогите плиз)

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точка О - центр вписанного и описанного круга. ОС - радиус описанного круга ОС = АВ/корень3 ( формула) = 2корень3/корень 3=2(см). из треугольника МОС( треуг. МОС- прямоугольный) по теореме Пифагора МС2=МО2+ОС2, МС= корень (корень3)в квадрате +2 в квадрате = корень 7. площадь найдем по формуле Герона: р= АВ+ВС+АС= Корень 7 +корень7+2 корень3/2=корень 7 = корень 3. площадь = корень (корень (корень7 +корень3)*(корень7+корень3-корень7)в квадрате*(корень7+корень3-2корень3)= корень (корень7+корень3)*3*(корент7-корень3)=2*корень3