При выплавке стали из чугуна, выжигается углерод. Содержание углерода в чугуне 4%. Сколько тонн углерода нужно выжечь из 245т чугуна, чтобы получилась сталь с содержанием углерода 2%?

Алгебра
При выплавке стали из чугуна, выжигается углерод. Содержание углерода в чугуне 4%. Сколько тонн углерода нужно выжечь из 245т чугуна, чтобы получилась сталь с содержанием углерода 2%?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2%=0.02 4%=0.04 0.04-0.02=0.02 245*0.02=4.9=5т
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