расходовали 6 дней по9 кг картофеля ежедневно    .   оталось127кг картофеля.      запиши,что можно узнать,вычислив значение каждого выражения.    9умножить на6=    9умножить на6+127=      вычисли 9умножитьна 6=   ( кг) 9 умножи...

9*6=54кг картошки расходовали за 6 дней 9*6+127=54+127=181кг картошки было всего

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9 умнохить на 6=54кг кортофеля используют за 6 дней. 9 умножить на 6+127= 181кг кортофеля всего было