расходовали 6 дней по9 кг картофеля ежедневно . оталось127кг картофеля. запиши,что можно узнать,вычислив значение каждого выражения. 9умножить на6= 9умножить на6+127= вычисли 9умножитьна 6= ( кг) 9 умножи...
Математика
расходовали 6 дней по9 кг картофеля ежедневно . оталось127кг картофеля. запиши,что можно узнать,вычислив значение каждого выражения. 9умножить на6= 9умножить на6+127= вычисли 9умножитьна 6= ( кг) 9 умножить на6+127= (кг)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*6=54кг картошки расходовали за 6 дней 9*6+127=54+127=181кг картошки было всего
Гость:
9 умнохить на 6=54кг кортофеля используют за 6 дней. 9 умножить на 6+127= 181кг кортофеля всего было
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