В каком случае давление на дно сосуда больше: когда он заполнен водой, бензином или спиртом? Почему?
Физика
В каком случае давление на дно сосуда больше: когда он заполнен водой, бензином или спиртом? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
гидростатическое давление воды p(гидр)=ρ·g·h при одинаковой выстоте жидкости самое большое давление будет оказывать вода, так как у нее самая большая плотность
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