Сочинение на тему красота родного края(город Миас)

Родной край это всё это твой дом где ты родился вырас учился работаешь для каждого человека это его маленький волшебный городок где он может жить и провадить в нём время с друзьями гулять погороду проводить в нём лучшие маменты своеё жизни для меня это мой родной город Миас готорый я очень люблю

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Миасс это город. В нем есть Ильменский заповедник.Он очень красивый. Я очень люблю этот город. Я там был и мне там очень понравилось. Там я видел много памятников,горы,скалы...Когда мы ехали туда я ждал не дождался пока мы приедим туда!