Сочинение на тему красота родного края(город Миас)
Литература
Сочинение на тему красота родного края(город Миас)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родной край это всё это твой дом где ты родился вырас учился работаешь для каждого человека это его маленький волшебный городок где он может жить и провадить в нём время с друзьями гулять погороду проводить в нём лучшие маменты своеё жизни для меня это мой родной город Миас готорый я очень люблю
Гость:
Миасс это город. В нем есть Ильменский заповедник.Он очень красивый. Я очень люблю этот город. Я там был и мне там очень понравилось. Там я видел много памятников,горы,скалы...Когда мы ехали туда я ждал не дождался пока мы приедим туда!
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