Купили 5 кг600гр сахара и израсходовали 7\8 всего.Сколько сахара пошло на варенье ,сколько осталось?

Гость: Гость:

Для начала киллограммы переведём в граммы. 5кг 600гр=5600гр. Чтобы найти у1 часть сахара нужно 5600 поделить на 8. Получается 700 гр - 1 часть. Теперь нужно узнать сколько грамм сахара израсходовали. Мы 700 умножаем на 7. Получаем 4900 гр - сахара ушло на варенье. Чтобы найти скалько осталось, нужно 5600 минус 4900. Получилось 700 гр осталось. Ответ: израсходовали 4900 гр сахара, а осталось 700 гр сахара.