Купили 5 кг600гр сахара и израсходовали 7\8 всего.Сколько сахара пошло на варенье ,сколько осталось?

Математика
Купили 5 кг600гр сахара и израсходовали 7\8 всего.Сколько сахара пошло на варенье ,сколько осталось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5600г*7/8=4900г израсходовали на варенье а 5600-4900=700г осталось
Гость:
Для начала киллограммы переведём в граммы. 5кг 600гр=5600гр. Чтобы найти у1 часть сахара нужно 5600 поделить на 8. Получается 700 гр - 1 часть. Теперь нужно узнать сколько грамм сахара израсходовали. Мы 700 умножаем на 7. Получаем 4900 гр - сахара ушло на варенье. Чтобы найти скалько осталось, нужно    5600 минус 4900. Получилось 700 гр осталось. Ответ: израсходовали 4900 гр сахара, а осталось 700 гр сахара.
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