какие мономеры,используемые для получения каучуков, являются продуктами крекинга нефти? Приведите примеры реакции полимеризации.
Физика
какие мономеры,используемые для получения каучуков, являются продуктами крекинга нефти? Приведите примеры реакции полимеризации.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прикрекинге нефти получают алканы и алкены.Среди алкенов может быть этилен.При его полимеризации полуют полиэтилен,широко используемый в промышленности. Реакция полимеризации:n(CH2=CH2)-----(-CH2-CH2-)n
Гость:
CH2=C-CH=CH2 | CH3 CH2=CH-CH=CH2 + Br2 CH2-CH=CH-CH2 Бутадиен-1,3 Бром | Br Br 1,4дибромбутен2 CH2-CH=CH-CH2 | | Br Br CH2-CH-CH-CH2 | | | | Br Br Br Br 1,2,3,4 тетрабромбутан CH2=CH-CH=CH2 + CH2=CH-CH=CH2 +… …-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH=CH-CH2 -… Бутадиен-1,3 (мономер) Бутадиен-1,3 (мономер) полимер бутадиена-1,3 n CH2=CH-CH=CH2 (-CH2-CH=CH-CH2-)n дивинил полидивинил 2CH2=C-CH=CH2 … -CH2-C=CH-CH2-CH2-C=CH-CH2-…nCH2=C-CH= CH2 | | | | CH3 CH3 CH3 CH3 Изопрен -CH2-C=CH-CH2- | CH3 n CH2=C-CH=CH2 | CH3 CH2=C-CH=CH2 + | CH3 CH2=C-CH=CH2 | CH3 изопрен изопрен -CH2-C=CH-CH2- | CH3 -CH2-C=CH-CH2 | CH3 | -CH2-C-CH-CH2- | CH3 | | -CH2-C-CH-CH2- + | CH3 изопреновый каучук | | -CH2-C-CH-CH2- | CH3 -CH2-C=CH-CH2- + | CH3 -CH2-C=CH-CH2 | CH3 -CH2-C=CH-(CH2)2
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