Укажите реактивы, используя которые можно распознать растворы кислот состава HCL, H2SO4, HNO3. Написать реакции

Химия
Укажите реактивы, используя которые можно распознать растворы кислот состава HCL, H2SO4, HNO3. Написать реакции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HCl - AgNO3 H2SO4 - BaCl2 HNO3 - медь
Гость:
Соляная кислота - с раствором нитрата серебра образуется осадок белого цвета - хлорида серебра.  Серная кислота - с раствором нитрата бария образуется осадок белого цвета - сульфат бария.  Азотная кислота - ксантопротеиновая реакция с белком, образуется желтый осадок.
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