Укажите реактивы, используя которые можно распознать растворы кислот состава HCL, H2SO4, HNO3. Написать реакции
Химия
Укажите реактивы, используя которые можно распознать растворы кислот состава HCL, H2SO4, HNO3. Написать реакции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HCl - AgNO3 H2SO4 - BaCl2 HNO3 - медь
Гость:
Соляная кислота - с раствором нитрата серебра образуется осадок белого цвета - хлорида серебра. Серная кислота - с раствором нитрата бария образуется осадок белого цвета - сульфат бария. Азотная кислота - ксантопротеиновая реакция с белком, образуется желтый осадок.
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