Укажите реактивы, используя которые можно распознать растворы кислот состава HCL, H2SO4, HNO3. Написать реакции

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Соляная кислота - с раствором нитрата серебра образуется осадок белого цвета - хлорида серебра. Серная кислота - с раствором нитрата бария образуется осадок белого цвета - сульфат бария. Азотная кислота - ксантопротеиновая реакция с белком, образуется желтый осадок.