1.Расположите в ряд по мере убывания числа ионов, образующихся при диссоциации в водных растворах,следующие вещества: хлорид калия, нитрат свинца, сульфат железа (III), гидроксид бария 2. Поставьте знаки меньше (≤ ) или больше...

Химия

1.Расположите в ряд по мере убывания числа ионов, образующихся при диссоциации в водных растворах,следующие вещества: хлорид калия, нитрат свинца, сульфат железа (III), гидроксид бария 2. Поставьте знаки меньше (≤ ) или больше (≥ ),сравнив Ar и Mr пар химических элементов и молекул:а) Na P; б) N Cl; в) H2SO4 H3PO4; г) PH3 NH3д) Cu Zn; е) H O; ж) N2O5 P2O5.

Автор: Гость