1.Расположите в ряд по мере убывания числа ионов, образующихся при диссоциации в водных растворах,следующие вещества: хлорид калия, нитрат свинца, сульфат железа (III), гидроксид бария 2. Поставьте знаки меньше (≤ ) или больше...
Химия
1.Расположите в ряд по мере убывания числа ионов, образующихся при диссоциации в водных растворах,следующие вещества: хлорид калия, нитрат свинца, сульфат железа (III), гидроксид бария 2. Поставьте знаки меньше (≤ ) или больше (≥ ),сравнив Ar и Mr пар химических элементов и молекул:а) Na P; б) N Cl; в) H2SO4 H3PO4; г) PH3 NH3д) Cu Zn; е) H O; ж) N2O5 P2O5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Fe2(SO4)3 2)гидрооксид бария и нитрат свинца имеют одинаковое число ионов - по 3 3) KCL
Гость:
1)Fe2 2)Гидроксид,бария и нитрат свинца имеют общую часть-у всех них по 3 иона 3)KCL
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