к раствору гидроксида калия добавили 2 капли фиолфталенна, при этом раствор окрасился в малиновый цвет. Как изменится окраска раствора при добавлении к нему избытка серной кислоты? а)пожелтеет, б)покраснеет, в)посинеет, г)обесц...

Химия

к раствору гидроксида калия добавили 2 капли фиолфталенна, при этом раствор окрасился в малиновый цвет. Как изменится окраска раствора при добавлении к нему избытка серной кислоты? а)пожелтеет, б)покраснеет, в)посинеет, г)обесцветится.

Автор: Гость