к раствору гидроксида калия добавили 2 капли фиолфталенна, при этом раствор окрасился в малиновый цвет. Как изменится окраска раствора при добавлении к нему избытка серной кислоты? а)пожелтеет, б)покраснеет, в)посинеет, г)обесц...
Химия
к раствору гидроксида калия добавили 2 капли фиолфталенна, при этом раствор окрасился в малиновый цвет. Как изменится окраска раствора при добавлении к нему избытка серной кислоты? а)пожелтеет, б)покраснеет, в)посинеет, г)обесцветится.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
фиолфталенна - фенолфталеина г)обесцветится
Гость:
г) обесцветится,т к все ионы ОН израсходуются
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