Фермер вырастил краснокочанную капусту на участке площадью 450 кводратных метров ,а белокочаную на участе в 3 раза большем,ПРи одинаковой урожайности он собрал краснокочанной копусты на 5400килограм меньше чем белокочаной.Коков...
Математика
Фермер вырастил краснокочанную капусту на участке площадью 450 кводратных метров ,а белокочаную на участе в 3 раза большем,ПРи одинаковой урожайности он собрал краснокочанной копусты на 5400килограм меньше чем белокочаной.Коков урожай капусты каждого сорта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
450х3=1350 1350 - 450 = 900 5400 : 900 = 6 450х6 = 2700 - краснокачанная капуста. 1350х6 = 8100 - белокачанная капуста.
Гость:
1) 450*3=1350 (кв.м) - участок под белокочанной капустой 2) 1350-450=900 (кв.м) - разница в площади между участками 3) 5400:900=6 (кг/кв.м) - урожайность 4) 450*6=2700 (кг) - урожай краснокочанной капусты 5) 2700+5400=8100( кг) Ответ: урожай краснокочанной капусты составил 2700 кг, а белокочанной - 8100 кг.
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