Фермер вырастил краснокочанную капусту на участке площадью 450 кводратных метров ,а белокочаную на участе в 3 раза большем,ПРи одинаковой урожайности он собрал краснокочанной копусты на 5400килограм меньше чем белокочаной.Коков...

Математика

Фермер вырастил краснокочанную капусту на участке площадью 450 кводратных метров ,а белокочаную на участе в 3 раза большем,ПРи одинаковой урожайности он собрал краснокочанной копусты на 5400килограм меньше чем белокочаной.Коков урожай капусты каждого сорта?

Автор: Гость