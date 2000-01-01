решить:1)10351-(12617:31+208*43)= 2)35*309+11638:23-9321)=
Математика
решить:1)10351-(12617:31+208*43)= 2)35*309+11638:23-9321)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10351-(12617:31+208*43) 1 действие деление 12617:31=407 2 действие умножение 208*43=8944 3 действие сложение 1 и 2 407+8944=9351 4 действие вычитание 10351-9351=1000 2)35*309+11638:23-9321) 1 действие умножение 35*309=10815 2 действие деление 11638:23=506 3 действие сложение 1 и 2 10815+506=11321 4 действие вычитание 11321-9321=2000
Гость:
1) [latex]10351-(12617:31+208\cdot43)=1000[/latex] 1) [latex]12617:31=407[/latex] 2) [latex]208\cdot43=8944[/latex] 3) [latex]407+8944=9351[/latex] 4) [latex]10351-9351=1000[/latex] ----------------------------------------------------------------------- 2) [latex]35\cdot309+(11638:23-9321)=2000[/latex] 1) [latex]11638:23=506[/latex] 2) [latex]506-9321=-8815[/latex] 3) [latex]35\cdot309=10815[/latex] 4) [latex]10815+(-8815)=10815-8815=2000[/latex]
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