Возле школы растут только берёзы и сосны. Берёзы составляют 2/3 всех деревьев. Сколько ДЕРЕВЬЕВ возле школы,если берёз 42?

Математика
Возле школы растут только берёзы и сосны. Берёзы составляют 2/3 всех деревьев. Сколько ДЕРЕВЬЕВ возле школы,если берёз 42?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42:2/3=63 дерева         
Гость:
42/2=21-одна часть,42+21=63 дерева или 42х3/2=63 дерева
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
назовите элемент в ядре которого содержится 84 протонов и 126 нейтронов
Ответить
Литература
Ответ на вопрос: "Одна из икон с изображением Богоматери" если можно,то не очень сложно чтобы годилось для 7 класса заранее благодарна всем :)
Ответить
Алгебра
Помогите решить уравнение 3y-y^2+10=0
Ответить
Математика
Сумма уменьшаемого, вычитаемого и разности равна 12. Чему равно уменьшаемое?
Ответить
Алгебра
2cos^2x - sinx - 1=0 знаю, что нужно использовать формулы понижения степени, но в конечно ответе всё равно получатся какая-то ерунда
Ответить