Возле школы растут только берёзы и сосны. Берёзы составляют 2/3 всех деревьев. Сколько ДЕРЕВЬЕВ возле школы,если берёз 42?

Математика

Возле школы растут только берёзы и сосны. Берёзы составляют 2/3 всех деревьев. Сколько ДЕРЕВЬЕВ возле школы,если берёз 42?

Автор: Гость