Возле школы растут только берёзы и сосны. Берёзы составляют 2/3 всех деревьев. Сколько ДЕРЕВЬЕВ возле школы,если берёз 42?
Математика
Возле школы растут только берёзы и сосны. Берёзы составляют 2/3 всех деревьев. Сколько ДЕРЕВЬЕВ возле школы,если берёз 42?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42:2/3=63 дерева
Гость:
42/2=21-одна часть,42+21=63 дерева или 42х3/2=63 дерева
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