Помогите решить уравнение 3y-y^2+10=0
Алгебра
Помогите решить уравнение 3y-y^2+10=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3y-y^2+10=0 y^2-3y-10=0 D=9+40=49 y1=3+7/2=5 y2=3-7/2=-2 ответ:5 и -2
Гость:
[latex]3y-y^{2}+10=0[/latex] [latex]-y^{2}+3y+10=0[/latex] /·(-1) [latex]y^{2}-3y-10=0[/latex] Квадратное уравнение имеет вид: [latex]ax^{2}+bx+c=0[/latex] Cчитаем дискриминант: [latex]D=b^{2}-4ac=(-3)^{2}-4\cdot1\cdot(-10)=9+40=49[/latex] Дискриминант положительный [latex]\sqrt{D}=7[/latex] Уравнение имеет два различных корня: [latex]x_{1}=\frac{-b+\sqrt{D}}{2a}=\frac{3+7}{2\cdot1}=\frac{10}{2}=5[/latex] [latex]x_{2}=\frac{-b-\sqrt{D}}{2a}=\frac{3-7}{2\cdot1}=\frac{-4}{2}=-2[/latex]
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