Сумма уменьшаемого, вычитаемого и разности равна 12. Чему равно уменьшаемое?
Математика
Сумма уменьшаемого, вычитаемого и разности равна 12. Чему равно уменьшаемое?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-3=3 тоесть уменьшаемое равно 6. 6+3+3=12
Гость:
разность и вычитаемое в сумме дают уменьшаемое выходит, что сумм двух уменьшаемых равна 12 12/2=6 - уменьшаемое
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