морфологический разбор слова сильный (в сильный мороз) 

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морфологический разбор слова сильный (в сильный мороз) 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сильный - имя прилагательное, обозначает признак предмета. Начальная форма -сильный Постоянные признаки: качественное  Непост: Винительный падеж, полное, единственное число, мужской род. В мороз (какой?) сильный.
Гость:
1)Сильный-прил.Признак предмета. 2)Н.ф.-сильный Пост.пр:кач. Непост.пр:Ед.число.,Винительный падеж.,полное.,муж.род. 3)в мороз (какой???) сильный(определение).
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