морфологический разбор слова сильный (в сильный мороз)
Русский язык
морфологический разбор слова сильный (в сильный мороз)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сильный - имя прилагательное, обозначает признак предмета. Начальная форма -сильный Постоянные признаки: качественное Непост: Винительный падеж, полное, единственное число, мужской род. В мороз (какой?) сильный.
Гость:
1)Сильный-прил.Признак предмета. 2)Н.ф.-сильный Пост.пр:кач. Непост.пр:Ед.число.,Винительный падеж.,полное.,муж.род. 3)в мороз (какой???) сильный(определение).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Капитану пиратов и его попугаю вместе 180 лет.Попугай старше капитана на 80лет.Сколько лет капитану?Ответ:50лет капитану.
Физика
катушка электромагнита намотана медным проводом диаметром 0,3 мм и длинной 200 м , определите сопротивление катушки