катушка электромагнита намотана медным проводом диаметром 0,3 мм и длинной 200 м , определите сопротивление катушки
Физика
катушка электромагнита намотана медным проводом диаметром 0,3 мм и длинной 200 м , определите сопротивление катушки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]r=\frac{p*l}{s} [/latex] где p-удельное сопротивление меди равное 0,0175 Ом·мм²/м подставляем в формулу и получаем 0,0175*200:03=11,66 ом
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