Героем русских народных сказок чаще всего становится Иван, а в казачьем фольклоре любимым героем стал: 1. Гришка 2. Митяй 3. Трофимка
Литература
Героем русских народных сказок чаще всего становится Иван, а в казачьем фольклоре любимым героем стал: 1. Гришка 2. Митяй 3. Трофимка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что это будет Митяй ну не знаю правильно это или нет
Гость:
в казачьем фольклере любимым героем стал-гришка..Точно!!!
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