Героем русских народных сказок чаще всего становится Иван, а в казачьем фольклоре любимым героем стал: 1. Гришка 2. Митяй 3. Трофимка

Литература
Героем русских народных сказок чаще всего становится Иван, а в казачьем фольклоре любимым героем стал: 1. Гришка 2. Митяй 3. Трофимка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что это будет Митяй ну не знаю правильно это или нет
Гость:
в казачьем фольклере любимым героем стал-гришка..Точно!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Есть комната. в ней сидит 4 кота. Рядом с кажым котом сидит по 3 кота, а напротив каждого кота 1 кот. Сколько котов в комнате
Ответить
Биология
рыбы ,,,,, животные они имеют ,,,,,,, железы у самцовони называются ,,,, у самок в я ичникахсозревают,,,,,,,, в семенниках
Ответить
Экономика
вывести все совершенные числа в диапазон 5 до 200
Ответить
Математика
З Харкова та Запоріжжя назустріч один одному одночасно виїхали два туристи: на мотоциклі та на моторолері.Швидкість мотоцикла 55км/год,а моторолера...
Ответить
Музыка
традиции моей семьи и обряды
Ответить