Есть комната. в ней сидит 4 кота. Рядом с кажым котом сидит по 3 кота, а напротив каждого кота 1 кот. Сколько котов в комнате

Математика

Есть комната. в ней сидит 4 кота. Рядом с кажым котом сидит по 3 кота, а напротив каждого кота 1 кот. Сколько котов в комнате

Автор: Гость