Есть комната. в ней сидит 4 кота. Рядом с кажым котом сидит по 3 кота, а напротив каждого кота 1 кот. Сколько котов в комнате
Математика
Есть комната. в ней сидит 4 кота. Рядом с кажым котом сидит по 3 кота, а напротив каждого кота 1 кот. Сколько котов в комнате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего 4 кота по углам или у каждой стенки рядом с каждым по3 напротив 1 кот
Гость:
в комнате 4 кота, так как они видят друг друга то по з, то по 1
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