вывести все совершенные числа в диапазон 5 до 200

совершенное число это число равное сумме своих делителей отличных от самого числа var i, s,j : integer; begin for i := 5 to 200 do begin s := 0; for j := 1 to i div 2 do if (i mod j = 0) then s := s + j; if s = i then writeln(i); end; end.