Сарай, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда, заполнен сеном. Длина сарая 10 м, ширина 6 м, высота 4 м. Найдите массу сена в сарае,если масса 10 кубических метрах сена равна 6 ц.
Математика
Сарай, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда, заполнен сеном. Длина сарая 10 м, ширина 6 м, высота 4 м. Найдите массу сена в сарае,если масса 10 кубических метрах сена равна 6 ц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=10х6х4=240м3; 6х240/10=144 ц-масса сена
Гость:
V-сарая= 10*6*4=240м куб 240:10*6=144ц-масса сена
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