cos a = 1/2 sin a = -корень из трех деленное на два, чему равен а????
Алгебра
cos a = 1/2 sin a = -корень из трех деленное на два, чему равен а????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos(a)=-√3/2 a=(5π/6+2πk;7π/6+2πk) sin(a)=-√3 a=arcsin(-√3)+πk
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