в арифметической прогрессии (хn) первый член равен 8,7, а разность равна -0,3. для каких членов прогрессии выполняется условие хn меньше 0
Алгебра
в арифметической прогрессии (хn) первый член равен 8,7, а разность равна -0,3. для каких членов прогрессии выполняется условие хn меньше 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
формула арифметич. прогрессии имеет вид Аn=A1+d·(n-1) Для облегчения понимания я подчёркиваю индексы стоящие внизу. 8,7 -0,3 ·(n-1) <0 8,7 - 0,3n +0,3 <0 - 0,3n < -9 n > 9:0,3 n >30 с 31 номера члена этой прогрессии идут отрицательные числа
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