в арифметической прогрессии (хn) первый член равен 8,7, а разность равна -0,3. для каких членов прогрессии выполняется условие хn меньше 0

Алгебра

в арифметической прогрессии (хn) первый член равен 8,7, а разность равна -0,3. для каких членов прогрессии выполняется условие хn меньше 0

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