магический квадрат;сумма двух чисел 462.одно из этих чисел оканчивается нулём.если этот нуль зачеркнуть,то получится второе число.

Математика
магический квадрат;сумма двух чисел 462.одно из этих чисел оканчивается нулём.если этот нуль зачеркнуть,то получится второе число.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это числа 420 и 42.420+42=462.
Гость:
х+10х=462 11х=462 х=462/11 х=42 - одно число 10*42=420 - второе число
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