магический квадрат;сумма двух чисел 462.одно из этих чисел оканчивается нулём.если этот нуль зачеркнуть,то получится второе число.

Математика

магический квадрат;сумма двух чисел 462.одно из этих чисел оканчивается нулём.если этот нуль зачеркнуть,то получится второе число.

Автор: Гость