Построить электронную таблицу (в excel) «Оплата электроэнергии» для расчета ежемесячной платы за расход электроэнергии в течение года. Исходной информацией являются показания счётчика в начале каждого месяца и стоимость одного ...
Экономика
Построить электронную таблицу (в excel) «Оплата электроэнергии» для расчета ежемесячной платы за расход электроэнергии в течение года. Исходной информацией являются показания счётчика в начале каждого месяца и стоимость одного киловатт-часа.
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