Какой объем водорода (н.у.) потребуется для восстановления оксида меди(II), полученного при термическом разложении гидроксида меди(II) массой 19,6г? Напишите пожалуйста решение задачи!!!!

Химия

Какой объем водорода (н.у.) потребуется для восстановления оксида меди(II), полученного при термическом разложении гидроксида меди(II) массой 19,6г? Напишите пожалуйста решение задачи!!!!

Автор: Гость