Какой объем водорода (н.у.) потребуется для восстановления оксида меди(II), полученного при термическом разложении гидроксида меди(II) массой 19,6г?                      Напишите пожалуйста решение задачи!!!!

Химия
Какой объем водорода (н.у.) потребуется для восстановления оксида меди(II), полученного при термическом разложении гидроксида меди(II) массой 19,6г?                      Напишите пожалуйста решение задачи!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu(OH)2=CuO+H2O CuO+H2=Cu+H2O составим схему 19,6г                  хл Cu(OH)2 ----------Н2 98г                     22,4л М(Cu(OH)2)=98 х=19,6*22,4/98=4,48л
Гость:
     19,6г        х 1. Cu(OH)2 - CuO+H2O      1моль      1 моль М=98 г/моль  М= 80г/моль составляем пропорцию 19,6*80/98=16г       16г   V-?  2. CuO+ H2= Cu+H2O  1 моль   1 моль М=80       Vм=22,4л/моль составляем пропорцию V=16г*22,4 л/моль/80г/моль=4,48л
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