Какой объем водорода (н.у.) потребуется для восстановления оксида меди(II), полученного при термическом разложении гидроксида меди(II) массой 19,6г? Напишите пожалуйста решение задачи!!!!
Химия
Какой объем водорода (н.у.) потребуется для восстановления оксида меди(II), полученного при термическом разложении гидроксида меди(II) массой 19,6г? Напишите пожалуйста решение задачи!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu(OH)2=CuO+H2O CuO+H2=Cu+H2O составим схему 19,6г хл Cu(OH)2 ----------Н2 98г 22,4л М(Cu(OH)2)=98 х=19,6*22,4/98=4,48л
Гость:
19,6г х 1. Cu(OH)2 - CuO+H2O 1моль 1 моль М=98 г/моль М= 80г/моль составляем пропорцию 19,6*80/98=16г 16г V-? 2. CuO+ H2= Cu+H2O 1 моль 1 моль М=80 Vм=22,4л/моль составляем пропорцию V=16г*22,4 л/моль/80г/моль=4,48л
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