Комическая ситуация из моей жизни

Гость: Гость:

комических ситуаций в моей короткой жизни было много.почти все они связаны с моими одноклассниками. вот до сих пор помню,как на олимпиадной работе по географии моя одноклассница написала что температуру измеряют в процентах.а вот мой друг когда рассказывал нам на уроке про Франции,долго не мог найти Францию на карте. нашел Париж и сказал "Париж здесь,а Франция где то там"