Комическая ситуация из моей жизни
Литература
Комическая ситуация из моей жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
комических ситуаций в моей короткой жизни было много.почти все они связаны с моими одноклассниками. вот до сих пор помню,как на олимпиадной работе по географии моя одноклассница написала что температуру измеряют в процентах.а вот мой друг когда рассказывал нам на уроке про Франции,долго не мог найти Францию на карте. нашел Париж и сказал "Париж здесь,а Франция где то там"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Это море у берегов Америки без границ и название ему дали водоросли. Как называется море? Как называются водоросли?
Обществознание
История
Крассворд: 1.Под какой частью руки прячется подмышка? 2.Вещество, которого больше всегго в мышце. 3.Спортсмен, использующий силу мышц шеи. 4. К ней...
Геометрия
диагональ AC делит трапецию ABCD на два подобных треугольника ABC и ACD,BC=8см,AD=18см.Найдите длину диагонали AC