Комическая ситуация из моей жизни

Литература
Комическая ситуация из моей жизни
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
комических ситуаций в моей короткой жизни было много.почти все они связаны с моими одноклассниками. вот до сих пор помню,как на олимпиадной работе по географии моя одноклассница написала что температуру измеряют в процентах.а вот мой друг когда рассказывал нам на уроке про Франции,долго не мог найти Францию на карте. нашел Париж и сказал "Париж здесь,а Франция где то там"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Это море у берегов Америки без границ и название ему дали водоросли. Как называется море? Как называются водоросли?
Ответить
Обществознание
объясните значение понятий коалиция,континентальная блокада,сейм,самоуправление!!!
Ответить
История
Крассворд: 1.Под какой частью руки прячется подмышка? 2.Вещество, которого больше всегго в мышце. 3.Спортсмен, использующий силу мышц шеи. 4. К ней...
Ответить
Геометрия
диагональ AC делит трапецию ABCD на два подобных треугольника ABC и ACD,BC=8см,AD=18см.Найдите длину диагонали AC
Ответить
Алгебра
За 8 тетрадей и 5 альбомов заплатили 9 грн. Сколько стоит одна тетрадь и сколько один альбом,если 4 тетради дешевле 6 альбомов на 4 грн? Помогите с...
Ответить