Крассворд: 1.Под какой частью руки прячется подмышка? 2.Вещество, которого больше всегго в мышце. 3.Спортсмен, использующий силу мышц шеи. 4. К ней хорошо бы добавить ума. 5.Что увеличивают с помощью мышц бегун и пловец? 6.Пуст...

История

Крассворд: 1.Под какой частью руки прячется подмышка? 2.Вещество, которого больше всегго в мышце. 3.Спортсмен, использующий силу мышц шеи. 4. К ней хорошо бы добавить ума. 5.Что увеличивают с помощью мышц бегун и пловец? 6.Пустое занятие - тренировка мышц языка. 7. К ней крепится сухожилие. 8. Главное качество мышц для туриста главное.

Автор: Гость