Крассворд: 1.Под какой частью руки прячется подмышка? 2.Вещество, которого больше всегго в мышце. 3.Спортсмен, использующий силу мышц шеи. 4. К ней хорошо бы добавить ума. 5.Что увеличивают с помощью мышц бегун и пловец? 6.Пуст...
История
Крассворд: 1.Под какой частью руки прячется подмышка? 2.Вещество, которого больше всегго в мышце. 3.Спортсмен, использующий силу мышц шеи. 4. К ней хорошо бы добавить ума. 5.Что увеличивают с помощью мышц бегун и пловец? 6.Пустое занятие - тренировка мышц языка. 7. К ней крепится сухожилие. 8. Главное качество мышц для туриста главное.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Плечо 2.Белок 3.Пауэрлифтер 4.сила. 5.Масса 6.болтовня 7. мышца 8.движение.
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