диагональ AC делит трапецию ABCD на два подобных треугольника ABC и ACD,BC=8см,AD=18см.Найдите длину диагонали AC
Геометрия
диагональ AC делит трапецию ABCD на два подобных треугольника ABC и ACD,BC=8см,AD=18см.Найдите длину диагонали AC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагональ будет общей стороной для этих треугольников, а раз они подобные, такого быть не может.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
За 8 тетрадей и 5 альбомов заплатили 9 грн. Сколько стоит одна тетрадь и сколько один альбом,если 4 тетради дешевле 6 альбомов на 4 грн? Помогите с...
Математика
рассмотри выражения: 12+7, 15+7, 46+7, 120+7. Составь выражение с переменной х, объединяющее все эти выражения. Запиши для даннных выражений множес...
Химия
Составьте формулы солей серной кислоты. Дайте название каждой группы солей. 1-я группа____________ 2-я группа ______________ сул...
Алгебра
..расстояние АВ, равное 110 км, турист прошёл за три дня. За второй деньпути он прошёл на 5 км меньше, чем за первый, а за третий день - 3/7 рассто...