..расстояние АВ, равное 110 км, турист прошёл за три дня. За второй деньпути он прошёл на 5 км меньше, чем за первый, а за третий день - 3/7 расстояния, пройденного за два первых дня. Сколько километров проходил туристза каждый...

Гость: Гость:

Примем а - расстояние которое турист прошел за первый день, км в - расстояние которое турист прошел за второй день, км с - расстояние которое турист прошел за третий день, км тогда АВ=а+в+с в=а-5 с=(а+в)*(3/7) с=(а+а-5)*(3/7) с=(2*а-5)*(3/7) 110=а+(а-5)+(2*а-5)*(3/7)=а+а-5+(3/7)*2*а-5*(3/7)=2*а-5+(6/7)*а-(15/7)= =(20/7)*а-(50/7) (20/7)*а=110+(50/7)=820/7 а=(820/7)/(20/7)=41 тогда в=41-5=36 с=(41+41-5)*(3/7)=33 Проверим 41+36+33=110 110=110 Ответ: турист в 1-й день прошел 41 км во 2-й день прошел 36 к в 3-й день прошел 33 кмм